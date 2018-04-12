video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يوفر كرسيا متحركا لوالد الطالب المتوفى بشبرا الخيمة

الخميس، 12 أبريل 2018 09:02 م
محافظ القليوبية يوفر كرسيا متحركا لوالد الطالب المتوفى بشبرا الخيمة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية


القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

في استجابه سريعة من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية لمطلب والد الطالب المتوفي مصطفى احمد سعيد  والذى توفى أثر سقوطه في بالوعة الصرف الصحى بالشارع الجديد بحى شرق شبرا الخيمة ، بتوفير كرسي متحرك يعينه ويساعده على التحرك ، وجه عشماوى الأجهزة التنفيذية لمدينة شبرا الخيمة بسرعة توفير الكرسي المتحرك  لحين توفير دراجة بخارية. 
 
وعلى الفور قام اليوم عبد الحميد أبو العزم رئيس المدينة بتسليم الكرسي لوالد الطالب وقد أعرب والد الطالب عن شكره وتقديره لاهتمام المحافظ بحالته الصحيه وجدير بالذكر أن المحافظ قام بزيارة أسرة الطالب بالأمس بمحل سكنهم بحى شرق شبرا الخيمة  لتقديم واجب العزاء  ، واستمع إلي مشاكلهم ومطالبهم وأمر بسرعه تنفيذها .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ القليوبية يسلم 50 ألف جنيه لأسرة طالب سقط فى بالوعة الصرف الصحى

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

فى أول زيارة لرئيس برتغالى للقاهرة منذ 25 عاما.. دى سوزا من قصر الاتحادية: مصر أثرت فى تطور البشرية وتمهد الطريق لقيادة العالم.. يؤكد: دراسة الحضارة المصرية من ثوابت التعليم ببلادنا..ويهنئ السيسي بإعادة انتخابه

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

منتخب مصر يرفع شعار "التراجع مستمر" فى تصنيف الفيفا.. الخسارة أمام البرتغال واليونان تطيح بالفراعنة للمركز الـ46.. تونس تقفز 9 مراكز وتحقق أفضل ترتيب فى تاريخها.. وألمانيا تحتفظ بالصدارة وتراجع السعودية وروسيا

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

60 ملكة جمال يروجن للسياحة من الأهرامات وأبو الهول

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

سناب شات تستعد لإطلاق الجيل المقبل من نظارتها Spectacles

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة