محافظ القليوبية يوفر كرسيا متحركا لوالد الطالب المتوفى بشبرا الخيمة







القليوبية-نيفين طه

في استجابه سريعة من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية لمطلب والد الطالب المتوفي مصطفى احمد سعيد والذى توفى أثر سقوطه في بالوعة الصرف الصحى بالشارع الجديد بحى شرق شبرا الخيمة ، بتوفير كرسي متحرك يعينه ويساعده على التحرك ، وجه عشماوى الأجهزة التنفيذية لمدينة شبرا الخيمة بسرعة توفير الكرسي المتحرك لحين توفير دراجة بخارية.

وعلى الفور قام اليوم عبد الحميد أبو العزم رئيس المدينة بتسليم الكرسي لوالد الطالب وقد أعرب والد الطالب عن شكره وتقديره لاهتمام المحافظ بحالته الصحيه وجدير بالذكر أن المحافظ قام بزيارة أسرة الطالب بالأمس بمحل سكنهم بحى شرق شبرا الخيمة لتقديم واجب العزاء ، واستمع إلي مشاكلهم ومطالبهم وأمر بسرعه تنفيذها .