محافظ الفيوم يستقبل وفد من المركز العربي للإعلام السياحي







الفيوم – رباب الجالي

استقبل الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، وفداً من المركز العربي للاعلام السياحي برئاسة الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز، ضم الوفد 34 صحفيًا وإعلاميًا من دول العراق وسلطنة عمان والإمارات والكويت ومصر والسعودية والسودان والجزائر والأردن ولبنان والبحرين ،تم خلال اللقاء عرض فيلماً تسجيلياً عن معالم الفيوم السياحية والأثرية والبيئية، والفنادق والمهرجانات والفعاليات السياحية.

رحب محافظ الفيوم بوفد المركز العربي للإعلام السياحي من الصحفيين والاعلاميين ،الذين يمثلون دول عربية مختلفة، معرباً عن سعادته البالغة لزيارة الوفد للفيوم للتعرف على ما تزخر به المحافظة من مقومات سياحية وبيئية وأثرية متفردة.

وأشار المحافظ ،أنه جاري الآن طرح عدة مناطق على ساحل بحيرة قارون للاستثمار لإقامة قري وفنادق سياحية، موضحاً أن المحافظة على أتم الاستعداد للتوأمة والتعاون مع الأشقاء العرب فى تحقيق التنمية وإقامة المشروعات السياحية.

وأضاف أنه تم إدخال أنمطة جديدة للسياحة الترويجية كما يتم تنويع المقاصد السياحية وتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات، لزيادة الجذب السياحى والتعريف بمعالم الفيوم، كما يجري الآن الإعداد لإقامة مؤتمر عالمي بنكهة فيومية.

ومن جانبه أشاد رئيس المركز العربي للاعلام السياحي، بحسن الاستقبال والحفاوة من جانب محافظ الفيوم، موضحاً أن الزيارة تهدف إلى التعرف على مقومات الفيوم السياحية والترويج للفيوم ،من خلال نقل الرسالة الاعلامية الصادقة ودعم الجهود التي يتم تنفيذها على مستوي الحكومات والقطاع الخاص بهدف تحقيق التنمية فى مختلف المجالات، وإبراز معالم المحافظة والدعوة لزيارتها مرات أخري، مشيراً أنه سيتم إطلاق مبادرة على موقع تويتر "هاشتاج" باسم "زوروا الفيوم المبهرة" لزيادة الجذب السياحي والتعرف على معالم الفيوم.