محافظ الغربية يشارك فى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج







الغربية – مصطفى عادل

حضر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، احتفال محافظة الغربية بذكرى الإسراء والمعراج الذي أقامته مديرية أوقاف الغربية بمسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا.

وشارك فى الاحتفال، اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة، والعقيد أحمد عز ممثل عن الأمن الوطني للمحافظة، واللواء عصام حميدة ممثل عن الأمن المركزى، والشيخ بكر عبد الهادي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية والشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية والشيخ محمد عبد الموجود المشرف العام على المسجد الأحمدي والمهندس فتحي الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا ومحمد متولي رئيس حي أول طنطا وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تناولت كلمة الأوقاف الذى ألقاها الشيخ بكر عبد الهادي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الفريدة التي اختص بها المولى عز وجل حبيبة محمد صلي الله عليه وسلم وفرض فيها الصلاة على الأمة الإسلامية تكريماً لها فالصلاة هي معراج المؤمنين وهى خمس صلوات فى العمل وخمسون فى الأجر والثواب عند الله عز وجل، واختتم الإحتفال بتلاوة من آيات القرآن الكريم.

وحرص محافظ الغربية عقب الاحتفال على الالتقاء بالمصلين فى المسجد الأحمدى وتقديم التهنئة لهم بذكرى الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك.