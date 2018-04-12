محافظ الشرقية يشيد بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر







الشرقية – إيمان مهنى

أشاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم مقروض ومنح تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية لدفع عجلة الإقتصاد والتنمية .

و أوضح حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية ، في بيان ، أن الجهاز قام بإستخراج عدد 94 رخصة دائمة و 102 رخصة مؤقتة و 48 سجل تجاري و 73 بطاقة ضريبية و 11 تأمينات و 102 رقم قومي وذلك في مجال الخدمات الغير مالية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين من الجهاز وذلك خلال شهر يناير 2018 .