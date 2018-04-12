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الخميس، 12 أبريل 2018 02:50 م
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محافظ الشرقية يشيد بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الخميس، 12 أبريل 2018 02:33 م
محافظ الشرقية يشيد بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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أشاد اللواء خالد سعيد  محافظ الشرقية ، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم مقروض ومنح تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية لدفع عجلة الإقتصاد والتنمية .

و أوضح حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية  ، في بيان ، أن الجهاز قام بإستخراج عدد 94 رخصة دائمة و 102 رخصة مؤقتة و 48 سجل تجاري و 73 بطاقة ضريبية و 11 تأمينات و 102 رقم قومي وذلك في مجال الخدمات الغير مالية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين من الجهاز وذلك خلال شهر يناير 2018 .

 

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