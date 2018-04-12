محافظ الإسكندرية: المستهدف تخزينه من القمح 200 ألف طن لعام 2018







الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة مدى استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال موسم حصاد القمح، ومدى جاهزية الصوامع لاستيعاب المحصول، والتأكد من الانتهاء من معاينة وتطهير الصوامع والهناجر الزراعية المخصصة لاستقبال القمح لموسم 2018، والمقرر بدء موسم التوريد به 15 أبريل الجارى بمختلف المحافظات، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سعد الله مدير مديرية التموين بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه تم حصر المساحات الزراعية للقمح بالإسكندرية، والتى قدرت بحوالى 68 ألف فدان، بواقع كمية حصاد محتملة من 170 إلى 200 ألف طن لهذا العام، وأكد أنه تم تجهيز أربع مراكز لاستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالى السعات التخزينية للصوامع والتى تبلغ 178 ألف طن، وتشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع 90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن، وأشار المحافظ إلى أن هناك توزيع جيد للأماكن على مستوى المحافظة ومراعاة توقيت نقل واستلام الأقماح، كما تم التأكيد على جاهزية الصوامع الموجودة بالأحياء والسعة التخزينية لها.

وكلف المحافظ المسئولين بالاهتمام بتمهيد الطرق المؤدية إلى الصوامع، ومراعاة التخزين مع تجهيز السيناريوهات اللازمة لمواجهة أى مشكلات وتأمين الصوامع تسهيلا لعملية تخزين الأقماح، مؤكدًا على تيسير التسليم والتوريد فى إطار الضوابط.

وأكد المحافظ على تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف واستمرار الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات، خاصة مع بداية موسم حصاد القمح منعًا لتهريبه أو احتكاره، مشددًا على المراقبة المستمرة على آلية توزيع الأقماح خلال موسم الحصاد للتعامل والتدخل الفورى لحل أى معوقات تطرأ فجأة.