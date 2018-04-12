لجنة الدفاع الروسية: نستبعد شن أمريكا أى هجوم عسكرى على سوريا







موسكو (أ ش أ)

استبعد رئيس لجنة الدفاع فى مجلس النواب الروسى "الدوما" فلاديمير شامانوف، اليوم الخميس، شن الولايات المتحدة أى هجوم عسكرى على سوريا رغم مزاعم الكيميائى فى مدينة دوما فى ريف دمشق.

وقال شامانوف - ردا على سؤال حول احتماليه إقدام واشنطن وحلفائها على ضربة عسكرية محتملة ضد دمشق وفقا لقناة "روسيا اليوم" " لن يحدث هذا، حيث إنه لا توجد مقدمات لذلك"، مضيفا: "أن الوضع ليس بسيطا ولكنه مستقر" مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن هناك درجة معينة من التفاهم بين الأطراف وأن كل شيء سيمر بطريقة حضارية.

يذكر أن واشنطن كانت قد هددت قبل أيام بضرب مواقع عسكرية وحكومية فى سوريا، على خلفية اتهام دمشق بهجوم كيميائى مزعوم فى دوما الأسبوع الماضي، وألمحت إلى أنه من غير المستبعد أن تطال هذه الضربة القوات الروسية فى سوريا.

من جهتها، حذرت موسكو الولايات المتحدة من العواقب الوخيمة التى قد تتسبب بها هذه الضربة، مؤكدة - نقلا عن شامانوف - على أن تهديدات واشنطن لن تهزّ الروح المعنوية للقوات الروسية فى طرطوس.