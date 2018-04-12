كلية التعليم الصناعى بسوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من معلمى المدارس الصناعية







سوهاج محمود مقبول

تنظم اليوم ، كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج حفل تخريج الدفعة الثالثة بقاعة السمينار بكلية التعليم الصناعي بالحويتي ، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال ان الجامعة ستحتفل بتخريج 147 من معلمي المواد العلمية تأهيل تربوي شعبة " تبريد وتكييف ".

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية أن الحفل يتضمن بعض الفقرات الفنية المتنوعة بين والغناء والاسكتش وبحضور لفيف من العمداء وأعضاء هيئة التدريس وأهالى الخريجين.