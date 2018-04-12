كلية التعليم الصناعى بسوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من معلمى المدارس الصناعية

كلية التعليم الصناعى بسوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من معلمى المدارس الصناعيةالخميس، 12 أبريل 2018 01:05 م
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
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تنظم اليوم ، كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج حفل تخريج الدفعة الثالثة بقاعة السمينار بكلية التعليم الصناعي بالحويتي ، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال ان الجامعة ستحتفل بتخريج 147 من معلمي المواد العلمية تأهيل تربوي شعبة " تبريد وتكييف ".
وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية أن الحفل يتضمن بعض الفقرات الفنية المتنوعة بين والغناء والاسكتش وبحضور لفيف من العمداء وأعضاء هيئة التدريس وأهالى الخريجين.
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