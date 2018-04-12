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الخميس، 12 أبريل 2018 01:16 م
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كلية التعليم الصناعى بسوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من معلمى المدارس الصناعية

الخميس، 12 أبريل 2018 01:05 م
كلية التعليم الصناعى بسوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من معلمى المدارس الصناعية الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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تنظم اليوم ، كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج حفل تخريج الدفعة الثالثة بقاعة السمينار بكلية التعليم الصناعي بالحويتي ، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال ان الجامعة ستحتفل بتخريج 147 من  معلمي المواد العلمية تأهيل تربوي شعبة " تبريد وتكييف ".

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية أن الحفل يتضمن بعض الفقرات الفنية المتنوعة بين والغناء والاسكتش وبحضور لفيف من العمداء وأعضاء هيئة التدريس وأهالى الخريجين.

 


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