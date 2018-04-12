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الخميس، 12 أبريل 2018 06:03 م
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قطريليكس تنشر وثيقة تفضح تورط قطر فى دعم حماس لتمكين مرسى من حكم مصر

الخميس، 12 أبريل 2018 05:07 م
قطريليكس تنشر وثيقة تفضح تورط قطر فى دعم حماس لتمكين مرسى من حكم مصر أمير قطر


كتب رامى محيى الدين
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نشر موقع قطريليكس وثيقة مسربة تفضح تورط قطر فى دعم حركة حماس بـ250 مليون دولار لتمكين الرئيس المعزول محمد مرسى فى حكم مصر واستقرار إدارته للبلاد لأطول فترة ممكنة مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية التى انتهت بعزله فى عام 2013.

 

 

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