قطريليكس تنشر وثيقة تفضح تورط قطر فى دعم حماس لتمكين مرسى من حكم مصر

كتب رامى محيى الدين

نشر موقع قطريليكس وثيقة مسربة تفضح تورط قطر فى دعم حركة حماس بـ250 مليون دولار لتمكين الرئيس المعزول محمد مرسى فى حكم مصر واستقرار إدارته للبلاد لأطول فترة ممكنة مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية التى انتهت بعزله فى عام 2013.

صفقة الشيطان بين #قطر والمعزول

وثيقة مسربة تفضح تورط #الدوحة بتقديم 250 مليون دولار لحركة #حماس لتثبيت دعائم حكم #محمد_مرسي مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي انتهت برحيل في عام 2013#قطريليكس#قطر_تدعم_إرهاب_الإخوانجية#قطر_عراب_الفوضى#30يونيو pic.twitter.com/U2ejKFkRO7