قتيلان فى غارات بموقع تصوير مسلسل رمضانى غرب اليمن

قتيلان فى غارات بموقع تصوير مسلسل رمضانى غرب اليمنالخميس، 12 أبريل 2018 04:22 م
تفجير - أرشيفية
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قتل شخصان على الأقل فى غارات جوية أصابت موقع تصوير مسلسل فى مزرعة بمحافظة الحديدة فى غرب اليمن الأربعاء، حسبما أفاد مسئول أمنى محلى وناشط حقوقى وكالة فرانس برس.
وقال المصدران إن الغارات وقعت فى وقت كان يجرى تصوير أحد مشاهد المسلسل الرمضانى الذى تنتجه قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين.
وأضافا أن المزرعة كان يملكها الرئيس السابق على عبدالله صالح الذى قتل على أيدى المتمردين فى ديسمبر الماضى، وان آليات عسكرية بينها دبابتان كانت منتشرة فى الموقع وقت وقوع الغارات.
وقال من جهته مصور صحفى فى موقع الغارات لفرانس برس، إن القتيلين هما المدير المالى للمسلسل ومهندس الديكور.
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