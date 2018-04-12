video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قتيلان فى غارات بموقع تصوير مسلسل رمضانى غرب اليمن

الخميس، 12 أبريل 2018 04:22 م
قتيلان فى غارات بموقع تصوير مسلسل رمضانى غرب اليمن تفجير - أرشيفية


صنعاء (أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل شخصان على الأقل فى غارات جوية أصابت موقع تصوير مسلسل فى مزرعة بمحافظة الحديدة فى غرب اليمن الأربعاء، حسبما أفاد مسئول أمنى محلى وناشط حقوقى وكالة فرانس برس.

وقال المصدران إن الغارات وقعت فى وقت كان يجرى تصوير أحد مشاهد المسلسل الرمضانى الذى تنتجه قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين.

وأضافا أن المزرعة كان يملكها الرئيس السابق على عبدالله صالح الذى قتل على أيدى المتمردين فى ديسمبر الماضى، وان آليات عسكرية بينها دبابتان كانت منتشرة فى الموقع وقت وقوع الغارات.

وقال من جهته مصور صحفى فى موقع الغارات لفرانس برس، إن القتيلين هما المدير المالى للمسلسل ومهندس الديكور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية السودان يؤكد مشاركة بلاده بالتحالف العربى لإعادة استقرار اليمن

ماكرون: السعودية وفرنسا تعقدان مؤتمر إنسانى بباريس الصيف المقبل بشأن اليمن

اليمن يؤكد أهمية دعم الدول الراعية للمسار الأممى للحل السياسى

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

تفجير




لا تفوتك
الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

الصحة: مخزون مصر من "الأنسولين" يكفى احتياجات المرضى لمدة 4 شهور

4 ملامح متشابهة ترسم طريق ليفربول نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا

4 ملامح متشابهة ترسم طريق ليفربول نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا

صور.. فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: "الإكسبير" بالكراتين فى الصيدليات.. والشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات.. النقابة تطالب "الصحة" بمد التطبيق.. وتحذر من إعادة التدوير

صور.. فشل اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.. صيادلة: "الإكسبير" بالكراتين فى الصيدليات.. والشركات لم تلتزم لعدم وجود عقوبات.. النقابة تطالب "الصحة" بمد التطبيق.. وتحذر من إعادة التدوير

صور.. الأسد يتحدى تهديدات الغرب ويفرض سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية.. رفع العلم على مبانى دوما.. قوات روسية تنتشر لبسط الأمن.. وقائد جيش الإسلام ومساعدوه يسلمون أسلحتهم ويتوجهون إلى الشمال السورى

صور.. الأسد يتحدى تهديدات الغرب ويفرض سيطرته الكاملة على الغوطة الشرقية.. رفع العلم على مبانى دوما.. قوات روسية تنتشر لبسط الأمن.. وقائد جيش الإسلام ومساعدوه يسلمون أسلحتهم ويتوجهون إلى الشمال السورى

شاهد.. قداس للسجناء داخل سجون وادى النطرون بمناسبة عيد القيامة

شاهد.. قداس للسجناء داخل سجون وادى النطرون بمناسبة عيد القيامة

الدفاع الروسية: رفع العلم السورى فى مدينة دوما

الدفاع الروسية: رفع العلم السورى فى مدينة دوما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة