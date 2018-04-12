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الخميس، 12 أبريل 2018 02:53 م
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فريق نادى الإرادة والتحدى بالأقصر يحصد المركز الأول بدورى الطائرة جلوس

الخميس، 12 أبريل 2018 02:46 م
فريق نادى الإرادة والتحدى بالأقصر يحصد المركز الأول بدورى الطائرة جلوس فريق جلوس رجال الكرة الطائرة


الأقصر – أحمد مرعى
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تمكن فريق نادى الإرادة والتحدى بالأقصر للكرة الطائرة جلوس رجال، من تحقيق المركز الأول فى منافسات بطولة دورى الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس رجال، والتى أقيمت فى خلال الفترة من 6 حتى 9 أبريل 2018 بالصالة الدولية المغطاة برأس البر، تحت رعاية اللجنة البارالمبية المصرية، كما تمكن فريق نادى الإرادة والتحدى بالأقصر للطائرة جلوس سيدات، من تحقيق المركز الخامس فى منافسات بطولة دورى السيدات للكرة الطائرة جلوس، والتى أقيمت فى خلال نفس الفترة بالصالة الدولية المغطاة برأس البر.

وقال رئيس مجلس إدارة النادى حسام القاضي، أن فريقى الرجال والسيدات حققا نجاحا كبيرا يحسب لاسم محافظة الأقصر، حيث أن فريق الرجال حسم المركز الأول فى دورى الدرجة الأولى للكرة الطائرة جلوس رجال، وسط إعجاب كافة المتابعين للبطولة، كما أن فريق السيدات تمكن من تحقيق مركز جيد خاصة أن الفريق يشارك لأول مرة وهو الفريق النسائى الوحيد من محافظات الصعيد فى البطولة.

وأكد القاضى فى بيان له، أن النادى وذوى الاحتياجات الخاصة فى الأقصر، يلقون دعما كبيرا من محافظ الأقصر محمد بدر، الذى يساندهم ويمنحهم كافة أوجه المساندة والدعم المستمر، مشيراً إلى أن بعثة الفريق ضمت إلى جانب اللاعبين كل من محمد حامد نائب رئيس مجلس إدارة النادى، وأحمد سيد أمين الصندوق، والكابتن مجدى بهيج مدرب فريق الرجال، والكابتن ياسر الصادق إدارى الفريق، والكابتن عبدالرحمن الشريف مدرب فريق السيدات.

 

فريق نادى الإرادة والتحدى بالأقصر يحصد المركز الأول بدورى الطائرة جلوس والسيدات فى المركز الخامس
فريق نادى الإرادة والتحدى بالأقصر

 

مباريات فريق الرجال جلوس الأقصرى خلال دورى الكرة الطائرة
مباريات فريق الرجال جلوس الأقصرى خلال دورى الكرة الطائرة

 

جانب من مشاركة فريق الأقصر للسيدات بالدوري
جانب من مشاركة فريق الأقصر للسيدات بالدوري

 


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