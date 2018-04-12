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الخميس، 12 أبريل 2018 08:59 م
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فحص أكثر من 20 ألف مواطن فى قوافل المسح عن الأمراض الغير معدية بالإسكندرية

الخميس، 12 أبريل 2018 08:57 م
فحص أكثر من 20 ألف مواطن فى قوافل المسح عن الأمراض الغير معدية بالإسكندرية قوافل طبيه-ارشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديريه الشئون الصحية بالإسكندرية بقياده دكتورة عزه الفناجيلي وكيل الوزاره أنه تم عمل فحص لـ 1515  مواطن من خلال المراكز الثابته و لـ20168 مواطنا من خلال القوافل منذ البدء في عمل مسح للامراض الغير المعديه "سكر وضغط " في نقاط تمركز القوافل الثمانية ،  بجانب المسح للفيروس سى وتم تحويل حالات الاصابه بالسكر والضغط الي المستشفيات المركزيه فور ظهور النتيجه و تحويل  حالات الإصابه بفيروس سي المكتشفه من النقاط الثابته الي مراكز العلاج .
 
والاستمرار في صرف العلاج لحالات الإصابة المكتشفه بالقوافل.
 
وقالت دكتورة  عزه الفناجيلي فى بيان لها ان نتائج الحمض النووي أظهرت اصابه  1094 مواطن بالفيروس  وقد تم صرف العلاج لـ 332  حالة وتحويل 405 حالة الي مركز العلاج  وفي انتظار ظهور نتائج باقي التحاليل للباقيين للحضور و استكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانا حيث ان اعمال الفحص للفيروس والامراض المعديه  والاشعه واجراء التحاليل وصرف العلاج  اللازم لهم  مجانا
 
 
 
 

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