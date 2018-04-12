فحص أكثر من 20 ألف مواطن فى قوافل المسح عن الأمراض الغير معدية بالإسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديريه الشئون الصحية بالإسكندرية بقياده دكتورة عزه الفناجيلي وكيل الوزاره أنه تم عمل فحص لـ 1515 مواطن من خلال المراكز الثابته و لـ20168 مواطنا من خلال القوافل منذ البدء في عمل مسح للامراض الغير المعديه "سكر وضغط " في نقاط تمركز القوافل الثمانية ، بجانب المسح للفيروس سى وتم تحويل حالات الاصابه بالسكر والضغط الي المستشفيات المركزيه فور ظهور النتيجه و تحويل حالات الإصابه بفيروس سي المكتشفه من النقاط الثابته الي مراكز العلاج .

والاستمرار في صرف العلاج لحالات الإصابة المكتشفه بالقوافل.

وقالت دكتورة عزه الفناجيلي فى بيان لها ان نتائج الحمض النووي أظهرت اصابه 1094 مواطن بالفيروس وقد تم صرف العلاج لـ 332 حالة وتحويل 405 حالة الي مركز العلاج وفي انتظار ظهور نتائج باقي التحاليل للباقيين للحضور و استكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانا حيث ان اعمال الفحص للفيروس والامراض المعديه والاشعه واجراء التحاليل وصرف العلاج اللازم لهم مجانا