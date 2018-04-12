طالبة أقصرية تنافس فى مسابقة لمحاكاة حريه الإعلام فى جامعة أكسفورد







الأقصر – أحمد مرعى

وصلت نهلة سمير أبودوح المطعنى الطالبة بكلية حقوق إنجليزى فى جامعة عين شمس وابنة محافظة الأقصر، إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك للمنافسة على مسابقة جامعة أكسفورد للمحاكاة الصورية عن حريه الإعلام وقانون الإعلام المقارن Price Media Law Moot Court Competition.

وكانت نهلة قد حصلت على المركز الأول بالشرق الأوسط التى انعقدت بجامعة اللويزة بلبنان (Notre Dame University)، وتأهلت للمستوى الدولى بجامعة أوكسفورد البريطانية، وفوز فريقها باحسن مذكرة قانونية Best momerial runner up، وهى من مدينة إسنا جنوبى الأقصر.