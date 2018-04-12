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ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الخميس، 12 أبريل 2018 11:29 ص
ضبط 2000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية


البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "و.س.م" 41 سنة صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية كائن مدينة بدر لحيازته وعرضه للبيع 200ر3 طن كبريت زراعى مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها .

 

وضبط "م.ع.س" 43 سنة صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص كائنة قرية العزيمة بمركز بدر لإدارته المحطة بدون ترخيص وتجميع كمية 2000 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط " أ. ح . م" 41 سنة صاحب مخبز بلدى كائن قرية العزيمة بمركز بدر لتجميعه بطاقات تموينية ذكية والمخصصة للمواطنين أصحابها بغرض التلاعب فى الحصة المقررة لهم من الخبز البلدى المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 136 بطاقة تموينيه ذكيه .

 

وضبط "م هـ ع" 42 سنة صاحب مخزن مبيدات زراعية كائن قرية المصنع قسم غرب النوبارية لحيازته وتخزينه 2000 عبوة مبيدات زراعيه مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها .

  

وضبط "م ن م" 41 سنة صاحب محل سوبر ماركت كائن مدينة بدر لحيازته وعرضه للبيع 1800 باكو بسكويت وحمص 42 كيس حمص منتهى الصلاحية.


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