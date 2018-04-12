ضبط مخزن يحوي مواد لتصنيع المتفجرات بقرية بمركز أبوكبير بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، من ضبط مخزن يحتوى مواد تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة، بقرية بمركز أبوكبير وتم إخطار نيابة أبوكبير للتحقيق، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث أبوكبير، عن قيام " حسن م م" 45 سنة سائق مقيم أبوعمرو، دائرة مركز أبوكبير بتخزين كمية من المواد التي تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذي قاده الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث أبوكبير ومعاونيه النقيب أحمد نشأت، والملازم أحمد عبد السلام، و الملازم أول محمد عرفة، برئاسة المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي بفرع الشمال، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطني إلي صحة الواقعة.

وتم ضبط المتهم وبمداهمة المخزن تم ضبط كمية كبيرة من المواد التى تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة، وجارى فحص المتهم من قبل الأمن الوطنى.