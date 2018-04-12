صور.. نقابة الزراعيين تستضيف 64 يتيما للاحتفال بهم فى عيدهم

صور.. نقابة الزراعيين تستضيف 64 يتيما للاحتفال بهم فى عيدهمالخميس، 12 أبريل 2018 08:09 م
نقابة الزراعيين تحتفل بأيتام الإسماعيلية
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نظمت نقابة الزراعيين بالإسماعيلية احتفالية للأيتام تحت رعاية المهندس السيد خليل رئيس مجلس إدارة نقابة الزراعيين ووكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ، وبحضور 64 طفلا من نزلاء دار الرحمة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية وذلك بنادى نقابة الزراعيين .
يأتى ذلك فى إطار حرص النقابة على تفعيل وتنمية المشاركة المجتمعية، وإيماناً بأهمية التكافل والتكامل بين مؤسسات المجتمع كافة بما يخدم الصالح العام وإضفاء البهجة والسرور على الأطفال الأيتام في عيدهم.
وبدأت الاحتفالية من الساعة الواحدة مساءا وتضمنت فقرات متنوعة من عروض فنية وغنائية ومسابقات وجوائز، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والحلوى والوجبات المحببة للأطفال، كما استمتع الأطفال بالألعاب المختلفة ووسائل الترفيه بالنادي والرسومات على الجسم والوجه.
ومن جانبه قال المهندس محمود طايع عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين بالإسماعيلية والمشرف على تنظيم الاحتفالية ، أن الاحتفالية استهدفت هذا العام نزلاء دار الرحمة بمدينة المستقبل بالاسماعيلية ، مضيفا أن اليوم ترفيهى للاطفال وتقديم وجبات غذائية لهم.
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
نقابة الزراعيين تحتفل بايتام الاسماعيلية
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