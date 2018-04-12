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صور.. ملك إسبانيا يستقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان فى مدريد

الخميس، 12 أبريل 2018 12:31 م
صور.. ملك إسبانيا يستقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان فى مدريد الملك فيليب السادس وولى العهد السعودى محمد بن سلمان


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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استقبل الملك فيليب السادس ولى العهد السعودى محمد بن سلمان الخميس، فى مدريد فى زيارة تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وبحسب صحيفة "أل باييس" الإسبانية ستوقع الرياض عقدا لشراء 5 سفن حربية خلال الزيارة لإسبانيا بقيمة مليارى يورو، واتفاقات ثنائية أخرى.

والصفقة لبيع السفن الحربية التى يتم التفاوض بشأنها منذ عامين، تتعرض لانتقادات شديدة من مجموعة منظمات غير حكومية فى إسبانيا - منها العفو الدولية وأوكسفام وجرينبيس - التى تعتبر أنه يمكن استخدامها فى النزاع فى اليمن.

وتقيم إسبانيا والسعودية علاقات وثيقة بدفع من الملك خوان كارلوس والد الملك الحالى الذى حكم البلاد من 1975 إلى 2014، وكان صديقا للملك الراحل الملك فهد ويبقى اليوم مقربا من شقيقه الملك سلمان.

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

ملك إسبانيا يستقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان
ملك إسبانيا يستقبل ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

 

وصول ولى العهد
وصول ولى العهد

 

ولى العهد السعودى محمد بن سلمان وملك إسبانيا
ولى العهد السعودى محمد بن سلمان وملك إسبانيا

 


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