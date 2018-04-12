صور.. قرية سملا بالغربية تنتظر وصول جثمان الشهيد محمد إبراهيم

صور.. قرية سملا بالغربية تنتظر وصول جثمان الشهيد محمد إبراهيمالخميس، 12 أبريل 2018 04:36 م
الشهيد محمد إبراهيم
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تتوافد إلى عزبه سملا التابعة لقرية سملا مركز قطور بمحافظة الغربية لانتظار وصول جثمان الشهيد محمد إبراهيم على بكر وإقامه سرادق عزاء للشهيد.
واكد والده أن آخر حوار طلبه منه أن يذهب لتناول العشاء مع زوجته وابنته وسال والده وقال له: "نفسى اسمع بنتى دارين تقولى يا بابا"، وانه سوف يأتى يوم السبت. واكدت حماة الشهيد انه سيزورها هو وزوجته وسيقضى معها ثلاث ايام خاصه وانه لم ينزل منذ 3 شهور وقالت والدته فى حزن شديد :" حسبى الله ونعم الوكيل".
وطالبت خالته وزوجه عمه :"عايزين حق الشهيد وحق دارين اللى اتيتمت بدرى".
قرية سملا بالغربية تنتظر وصول جثمان الشهيد محمد
قرية سملا بالغربية تنتظر وصول جثمان الشهيد محمد
قرية سملا بالغربية تنتظر وصول جثمان الشهيد محمد
منزل الشهيد
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