صور.. شيعة العراق يواصلون الاحتفال بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم

صور.. شيعة العراق يواصلون الاحتفال بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظمالخميس، 12 أبريل 2018 02:10 م
شيعة العراق
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واصل الشيعة العراقيون اليوم الخميس، الاحتفال بذكرى وفاة الإمام فى القرن الثامن.
وحمل الشيعة خلال الذكرى نعشًا فارغًا عليه صورا للإمام، وطافوا بمسيرات فى الشوارع.
ويعتبر موسى الكاظم الإمام السابع عند الشيعة الإثنا عشرية، ووالده هو الإمام جعفر بن محمد الصادق أحد فقهاء الإسلام، وقضى جزءاً من حياته فى السجن، ويسمى بأبو إبراهيم وأبو الحسن، ومن ألقابه: الكاظم والعبد الصالح وباب الحوائج وسيد بغداد.
شيعة العراق
جانب من حمل النعش
شيعة يحملوهن نعشا فارغا
احتفالات شيعة العراق
جانب من الاحتفالات الشيعية
احتفالات الشيعة فى العراق
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