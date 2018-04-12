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الخميس، 12 أبريل 2018 02:51 م
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صور.. شيعة العراق يواصلون الاحتفال بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم

الخميس، 12 أبريل 2018 02:10 م
صور.. شيعة العراق يواصلون الاحتفال بذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم شيعة العراق


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
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واصل الشيعة العراقيون اليوم الخميس، الاحتفال بذكرى وفاة الإمام فى القرن الثامن.

وحمل الشيعة خلال الذكرى نعشًا فارغًا عليه صورا للإمام، وطافوا بمسيرات فى الشوارع.

ويعتبر موسى الكاظم الإمام السابع عند الشيعة الإثنا عشرية، ووالده هو الإمام جعفر بن محمد الصادق أحد فقهاء الإسلام، وقضى جزءاً من حياته فى السجن، ويسمى بأبو إبراهيم وأبو الحسن، ومن ألقابه: الكاظم والعبد الصالح وباب الحوائج وسيد بغداد.

شيعة العراق
شيعة العراق

 

جانب من حمل النعش
جانب من حمل النعش

 

نعش فارغ
شيعة يحملوهن نعشا فارغا

 

احتفالات شيعة العراق
احتفالات شيعة العراق
 
جانب من الاحتفالات الشيعية
جانب من الاحتفالات الشيعية

 

احتفالات الشيعة فى العراق
احتفالات الشيعة فى العراق

 


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صور.. الشيعة يحملون نعشا فارغا خلال إحياء ذكرى الإمام موسى الكاظم فى بغداد

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