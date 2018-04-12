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صور.. حى غرب يبدأ فى ترميم ورصف المدخل القبلى لمدينة سوهاج

الخميس، 12 أبريل 2018 11:18 ص
صور.. حى غرب يبدأ فى ترميم ورصف المدخل القبلى لمدينة سوهاج ترميم ورصف المدخل القبلى لمدينة سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بالبدء فى أعمال ترميم ورصف المدخل القبلى لمدينة سوهاج مرورا بمنطقة الجوازات بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الميادين ورصف الطرق الرئيسية والفرعية لتيسر الحركة المرورية وتقديم أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأضاف حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج فى بيان أن الوحدة المحلية مستمرة فى أعمال النظافة والتجميل ورصف وتمهيد الطرق بنطاق الحى، وقد تم البدء فى تمهيد ورصف المدخل القبلى، كما تم إعادة رصف الكوبرى المجاور لموقف سيارات الأقاليم بمنطقة الحويتى، وتم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بالشوارع الفرعية الموجودة بالحى التى يقل طولها عن 6 أمتار.

وشدد المحافظ على مسئولى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بتكثيف اعمال النظافة والتجميل والمتابعة المستمرة وتقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، والالتزام بالخطة الزمنية الموضوعة للارتقاء بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة بنطاق المحافظة.

 

بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب (1)
بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب

 

بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب (2)
بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب 

 

بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب (7)
بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب 

 

بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب (9)
بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب 

 

بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب (11)
بدء ترميم ورصف المدخل القبلي بحي غرب 

 


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