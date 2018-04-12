صور.. حملات نظافة ورفع تراكمات وأتربة وتجميل الشوارع بمدينة سوهاج







سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن استمرار أعمال النظافة والتجميل بشوارع وقرى مركز سوهاج ورفع المخلفات والتراكمات من الطرق الرئيسية والفرعية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع الاشغالات من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه قال حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان أنه تم القيام بحملات نظافة مكبرة بناحية طريق المحامدة سوهاج ، وطريق بر ايسر والمزالوة ، وطريق سوهاج نجع الدير القبلى، وتم رفع التراكمات والأتربة وتوسعة الطريق من الناحية الشرقية، وجارى استمرار اعمال التطوير والتجميل لمداخل القرى فى عدة محاور مختلفة.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء والقرى بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات والتراكمات من الطرق والشوارع لتيسير الحركة المرورية للمواطنين والسيارات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.



اعمال النظافة والتجميل ورفع التراكمات بسوهاج



اعمال النظافة والتجميل ورفع التراكمات بسوهاج



اعمال النظافة والتجميل ورفع التراكمات بسوهاج



اعمال النظافة والتجميل ورفع التراكمات بسوهاج



اعمال النظافة والتجميل ورفع التراكمات بسوهاج



اعمال النظافة والتجميل ورفع التراكمات بسوهاج