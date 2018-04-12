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الخميس، 12 أبريل 2018 02:55 م
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صور.. الجيش السورى يعثر على متفجرات ومستودعات صواريخ وقذائق هاون فى بلدة زملكا

الخميس، 12 أبريل 2018 02:23 م
صور.. الجيش السورى يعثر على متفجرات ومستودعات صواريخ وقذائق هاون فى بلدة زملكا الجيش السورى يعثر على مجموعة من الصواريخ


وكالات الأنباء
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فى إطار عمليات تمشيط بلدة زملكا بالغوطة الشرقية من مخلفات التنظيمات الإرهابية عثرت وحدة من الجيش السورى على مواد متفجرة بينها مواد ومستودعات لتخزين قذائف الهاون والصواريخ والعبوات الناسفة.

وفى تصريح لمراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" أفاد أحد القادة الميدانيين بأنه تم العثور داخل أحد الأقبية فى بلدة زملكا على مواد متفجرة بعضها وآليات ومعدات لخلط هذه المواد مع مواد شديدة الانفجار مثل مادة السيفور وإضافة مادة الكلور لبعض القذائف والصواريخ لزيادة قدرة التفجير وإلحاق أكبر ضرر بالمدنيين والأبنية وتعبئة هذه المواد بالعبوات الناسفة وقذائف الهاون والألغام.

وأشار القائد الميدانى إلى أنه تم ضبط مستودعات لتخزين القذائف كبيرة الحجم المستوردة من الدول الداعمة للإرهاب وتلوينها بألوان معينة لضربها حسب القطاعات والمسافات إضافة إلى أنه تم العثور ضمن هذه المستودعات على صواريخ من بينها صواريخ من نوع غراد كانت تطلق على الأحياء السكنية بدمشق وعبوات ناسفة ووجود سجون لتشغيل المسجونين فيها بأعمال السخرة وتعبئة المواد المتفجرة.

وبين القائد الميدانى أن إرهابيى "فيلق الرحمن" حولوا أحد أحياء بلدة زملكا إلى "مربع أمنى لهم" ومنعوا المدنيين من الدخول إليه وأقاموا معملا بداخله العديد من المخارط لصناعة الجزء الخارجى لتصنيع العبوة الناسفة والقذائف والآلات لتعبئة الذخيرة الخفيفة والمتوسطة وإعادة تدوير قذائف الدبابات وتصنيع العبوات الناسفة منها.

إحدى الذخائر
إحدى الذخائر

 

جانب من القنابل
جانب من القنابل

 

جانب من المتفجرات بحوزة الإرهابيين
جانب من المتفجرات بحوزة الإرهابيين

 

مخازن تصنيع المتفجرات
مخازن تصنيع المتفجرات

 

مواد متفجرة
مواد متفجرة

 

موقع تخزين الأسلحة
موقع تخزين الأسلحة

 


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