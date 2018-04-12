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صور.. أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء

الخميس، 12 أبريل 2018 04:19 م
صور.. أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد


المنيا-حسن عبد الغفار
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شيّع المئات من أهالى قرية الفقاعى التابعة لمركز أبو قرقاص فى المنيا، جثمان الشهيد طارق محمد أحمد، شهيد العملية العسكرية الشاملة بسيناء 2018.

حضر الجنازة العسكرية العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وأهالى القرى والعزب المجاورة، وأديت صلاة الجنازة بمسجد القرية، وتم نقل الجثمان إلى مقابر العائلة بمسقط راسه.

 

أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء (1)
أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء

 

أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء (2)
أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء

 

أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء (3)
أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء

 

أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء (4)
أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء 

 

أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء (5)
أهالى أبوقرقاص بالمنيا يشيعون شهيد سيناء

 


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