"صحة الدقهلية" تشارك فى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "طب المنصورة" السنوى







الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثانى، لمؤتمر طب المنصورة السنوى تحت عنوان "الجديد فى التعليم الطبى والخدمات الصحية ومدى أهميتها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة".

وأشاد مكى فى كلمته بمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحت شعار "مصر خالية من فيروس سي 2020" ونتائجها المبهرة للقضاء على فيروس سى فى المحافظة والجمهورية ككل، كما شكر القائمين على الربط الإلكترونى بين وزارة الصحة وكلية طب المنصورة والتعاون المشترك فيما بينهم.

وأيضًا تناول المؤتمر أوجه الشراكة بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وكلية طب المنصورة وشمل التعليم الطبى المستمر والتعاون مع المستشفى الدولى والقوافل العلاجية.

والمؤتمر نظمته كلية الطب جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، بحضور الدكتور محمد عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور باسم الديك مقرر المؤتمر، والدكتورة نسرين عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى لفيف من شباب الاطباء وأساتذة وعمداء كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية.