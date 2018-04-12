صحة الأقصر تعلن الكشف علي 7528 مواطن بوحدة الحليلية الصحية خلال 3 شهور







الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، أن وحدة الحليلة الصحية تقوم بعملها بصورة طبيعية تماماً في وجود فريق طبي متكامل، حيث قدموا الخدمة لأكثر من 7528 مواطن خلال الـ3 شهور الماضية، وذلك للتأكيد علي عدم صحة ما نشر بمواقع التواصل الإجتماعي حول تعطل العمل بالوحدة.

وأضافت المديرية – في بيان رسمي – أن وحدة الحليلة الصحية خلال شهور يناير وفبراير ومارس قدمت خدماتها الطبية لحوالي 7528مواطن، حيث إستقبلت العيادات الخارجية في يناير 335 مواطن، وفي فبراير 315 موطن، وفي مارس 350 مواطن، كما تم إجراء ولادة في الشهور الثلاثة لـ33 حالة، وكذلك إستقبلت 30 حوامل جدد، و35 مولود، و100 حالة لحوامل مترددة علي الوحدة، و219 حالة كشف أسنان، وكذلك 14 حالة وفيات.

وأكدت مديرية الصحة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، علي أن الوحدة كان بها طبيب مقيم حتى شهر يناير وتم استلامه العمل باحدى المستشفيات، وفى هذه الايام توجد طبيبه لمدة اربع يام اسبوعيا ويوجد طبيبين للاسنان ويوجد ثلاث صيادله ويوجد اثنان فنى معمل ويوجد مراقب صحى وتوجد جميع الامصال والادويه وذلك من الثامنه صباحا حتى الثانيه ظهرا.

وأوضحت المديرية، أن ما أثير مؤخراً بوجود بقره وحمار في وحدة الحليلة الصحية، وبالعودة لمدير الوحدة لم يتبين حدوث ذلك الأمر نهائياً، ومن الصوره التى نشرت يتضح انها خارج الوحده وهى فى عمود اناره بين المدرسه والوحده وهذه الاشياء ليست من اختصاص الصحه بل من اختصاص الاشغالات بالمجالس القرويه اذ ليس من الممكن منع مواطن عن طريق طبيب الوحده من ربط هذه المواشى على قارعة الطرق.

من ناحية أخرى قاد رجال مديرية تموين الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وإدارات تموين أرمنت والزينية والبياضية، بتحرير 25 محضر ومخالفة تموينية، وتشمل 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر مخالفات منشاة بدون ترخيص، و2 مخالفة حيازة سلع استهلاكية منتهية الصلاحية وتشمل 50 كيلو زبيب منتهى الصلاحية، و27 كيس مقرمشات سناكس و9 برطمان صلصة و4 باكوات بسكويت وضبط 2 اسطوانة بوتاجاز صغيرة مدعمة أحدهما بمقهى والأخرى بمطعم.

كما شملت المخالفات 2 محضر توقف مخابز، ومحضر نقص وزن الخبز، و2 محضر عدم إعلان عن سعر الخبز، و5 محاضر غلق مخابز، وتم عرض المخالفات على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك فى إطار تشديد الرقابة التموينية علي الأسواق والمخابز البلدية لضبط الأسعار.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ورصد المخالفات بكافة مراكز ومدن المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.