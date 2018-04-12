سوريا: نحمل الغرب مسئولية أى تعطيل لمهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية







كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز

قالت سوريا اليوم الخميس، إنها ستحمل الغرب مسئولية أى تأخير فى وصول مهمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق فى هجوم كيماوى مزعوم.

ونقل التلفزيون السورى فى نبأ عاجل عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إن أطرافا غربية تسعى لتعطيل مهمة الفريق والتدخل فى عمله.