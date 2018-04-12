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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالمنوفية

الخميس، 12 أبريل 2018 11:32 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالمنوفية اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية


المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا بمديرية أمن المنوفية من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بدائرة المركز.

 

تلقى اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتعدد سرقات البطاريات من السيارات بدائرة المركز. 

 

تم تشكيل فريق بحث وتمكن من ضبط "أحمد م م " 34 سنه، عاطل، مقيم بقويسنا، و "عبدالله ا ا "  32 سنه، عاطل، ومقيم بقويسنا، لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات وبيعها، وتم ضبط 6 بطاريات مستقلين سيارة ماركة سوزوكى.

 

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.


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