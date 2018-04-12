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الخميس، 12 أبريل 2018 09:01 م
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سفير روسيا بالأمم المتحدة: نحث أمريكا وحلفاءها عدم القيام بعمل عسكرى فى سوريا

الخميس، 12 أبريل 2018 07:44 م
سفير روسيا بالأمم المتحدة: نحث أمريكا وحلفاءها عدم القيام بعمل عسكرى فى سوريا سفير روسيا بالأمم المتحدة


رويترز
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حث سفير روسيا بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، أمريكا وحلفاءها على عدم القيام بعمل عسكرى فى سوريا، مؤكدا أن الوضع فى سوريا خطير للغاية والأولية "لتجنب خطر الحرب". 
 
 

 


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