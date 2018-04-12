سفير روسيا بالأمم المتحدة: نحث أمريكا وحلفاءها عدم القيام بعمل عسكرى فى سوريا







رويترز

حث سفير روسيا بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، أمريكا وحلفاءها على عدم القيام بعمل عسكرى فى سوريا، مؤكدا أن الوضع فى سوريا خطير للغاية والأولية "لتجنب خطر الحرب".