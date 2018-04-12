زوج عقيم يكتشف حمل زوجته من صديق العمر .. اعرف التفاصيل

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، إحالة زوجة وعشيقها إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ من " ال م" 46 سنة مقيم قرية تابعة لمركز فاقوس، يتهم فيه زوجته "ر.ك" 40 سنة، بالزنا والحمل سفاحا من صديقه "ع م" مدرس بمعهد أزهري.

تعود الواقعة عندما اكتشف الزوج أن زوجته حامل، وأنه مريض وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين أنه لن يتمكن من الإنجاب، وبالضغط على زوجته اكتشف أنها على علاقة بصديق عمره، حيث تربطه به علاقة صداقة منذ 30 سنة، وأنه استغل إصابته بمرض السرطان، مؤخرا ويحتاج علاج كل 10 أيام بمبلغ 750 جنيها، وكان يحضره له من خلال جمعيات خيرية، وتذهب زوجته إليه لأخذ العلاج، فأقاما علاقة محرمة ، واعترفت الزوجة بالعلاقة، وأنها كانت تلجأ إلى تلك العلاقة من أجل المال، لعلاج زوجها.

فيما أتهم أنكر المتهم الواقعة، وأقر بأن الزوجة وزوجها ابتزاه ماليا ولفقا له التهمة.