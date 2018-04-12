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روسيا: تهديدات أمريكا وفرنسا بضرب سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

الخميس، 12 أبريل 2018 03:17 م
روسيا: تهديدات أمريكا وفرنسا بضرب سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة بوتين وترامب


رويترز
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قالت متحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تهديدات أمريكا وفرنسا بضرب سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن  القوات الروسية فى دوما السورية لم تعثر على دليل للهجوم الكيماوى الوهمى.

وأضافت المتحدثة أن الضربة الجوية الإسرائيلية فاقمت زعزعة الاستقرار فى سوريا، وأن على العالم أن يفكر بجدية في عواقب التهديدات ضد سوريا.


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