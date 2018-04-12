روسيا: تهديدات أمريكا وفرنسا بضرب سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة

روسيا: تهديدات أمريكا وفرنسا بضرب سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدةالخميس، 12 أبريل 2018 03:17 م
بوتين وترامب
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قالت متحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن تهديدات أمريكا وفرنسا بضرب سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن القوات الروسية فى دوما السورية لم تعثر على دليل للهجوم الكيماوى الوهمى.
وأضافت المتحدثة أن الضربة الجوية الإسرائيلية فاقمت زعزعة الاستقرار فى سوريا، وأن على العالم أن يفكر بجدية في عواقب التهديدات ضد سوريا.
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