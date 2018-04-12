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الخميس، 12 أبريل 2018 08:58 م
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روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع الجمعة بشأن سوريا

الخميس، 12 أبريل 2018 08:41 م
روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع الجمعة بشأن سوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين


(أ ف ب)
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دعت السلطات الروسية، دول مجلس الأمن الدولى إلى اجتماع بشأن سوريا غدا الجمعة.

وتطورت الأزمة السورية، مع تهديدات أمريكا وحلفاؤها بتنفيذ ضربة ضد الحكومة السورية، ردا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية فى دوما.

 


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