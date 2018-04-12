روسيا تدعو مجلس الأمن للاجتماع الجمعة بشأن سوريا







(أ ف ب)

دعت السلطات الروسية، دول مجلس الأمن الدولى إلى اجتماع بشأن سوريا غدا الجمعة.

وتطورت الأزمة السورية، مع تهديدات أمريكا وحلفاؤها بتنفيذ ضربة ضد الحكومة السورية، ردا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية فى دوما.