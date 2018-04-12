رئيس لجنة الدفاع الروسى: قواتنا بميناء طرطوس السورى لم تتأثر بالتهديدات واشنطن







أ ش أ

أعلن رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب (الدوما) الروسى، فلاديمير شامانوف، أن تهديدات واشنطن إزاء دمشق لم تقوض الروح المعنوية لقوات البحرية الروسية المتواجدة فى ميناء طرطوس السورى.

وفى تصريحات متلفزة، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء الأربعاء، قال شامانوف، إن اقتراب إحدى السفن الحربية الأمريكية من المياه الإقليمية السورية لم يسبب أى ذعر فى مجموعة القوات البحرية الروسية فى طرطوس، وأضاف أن جميع وسائل الاستطلاع والدفاع الجوى والقوات الضاربة تبقى اليوم فى حالة جاهزيتها القتالية الدائمة.

واعتبر شامانوف، أن الأمريكيين أخفقوا فى تحقيق التأثير المنشود، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "أظهر عقلانيته"، وأضاف أنه وزملاءه فى لجنة الدفاع البرلمانية التى تعمل بالتعاون مع هيئة الأركان العامة الروسية لا يشعرون بأى قلق إزاء الضربات الأمريكية المحتملة.

ويوم الاثنين الماضى، اتهم الرئيس الأمريكى روسيا وإيران بدعم الرئيس السورى بشار الأسد، على خلفية تقارير عن هجوم كيميائى نفذه الجيش الحكومى السورى فى مدينة دوما بغوطة دمشق وراح ضحيته 40 شخصا، فيما أعلن ترامب أن واشنطن تملك طيفا واسعا من الردود العسكرية على الهجوم، مضيفا أنه سيتخذ قرارا بشأن الرد الأمريكى خلال يوم أو يومين قادمين، وفى وقت سابق من اليوم وجه ترامب عبر حسابه فى "تويتر" إنذارا إلى روسيا بتوجيه ضربة صاروخية إلى سوريا، داعيا موسكو إلى الاستعداد لذلك.