رئيس جامعة جنوب الوادى يدعو للتعاون فى زيارته لمستشفى التأمين الصحى بقنا

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى على ضرورة التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات من أجل تحسين الخدمة الصحية المقدمة بمحافظة قنا ومحافظات الجنوب بوجه عام، جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحى بقنا لبحث أوجه التعاون المشترك بين مستشفيات جامعة جنوب الوادى ومستشفى التأمين الصحى بقنا.

وأشاد رئيس الجامعة فى بيان بمستوى الإنشاءات والتجهيزات والمعدات بمستشفى التأمين الصحى بقنا، مؤكداً على ضرورة التكامل من أجل تشغيلها بكامل طاقتها واستيعاب أكبر قدر من المرضى وتخفيف الضغط عن مستشفى قنا الجامعي.

كما أكد رئيس جامعة جنوب الوادى على العمل لإعداد بروتوكول تعاون مشترك بين مستشفيات جامعة جنوب الوادى ومستشفى التأمين الصحى بقنا فى أقرب وقت يهدف الى التشغيل الأمثل لتلك المستشفيات وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة البشرية والامكانيات التى تمتلكها.

رافق رئيس جامعة جنوب الوادى فى جولته النائب محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس الشعب والدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية والدكتور محمد نوح مدير مستشفى التأمين الصحى بقنا والدكتور محمد يوسف أحمد مدير مستشفى الجامعى بحرم جامعة جنوب الوادى والدكتور على ربيع رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب قنا والدكتور جاد سيد جاد رئيس وحدة العناية المركزة بمستشفى قنا الجامعى حيث تفقدوا وحدات الغسيل الكلوى والأشعة والعناية المركزة وغرف العمليات بالإضافة الى الأقسام الداخلية بالمستشفى.