دخول وخروج 32 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الخميس، عن دخول وخروج 32 سفينة الي موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة.

وذكرت الهيئة الاقتصادية في بيان لها أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحية اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظردخول 4 سفن ،كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ،ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين ، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .