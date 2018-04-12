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دخول وخروج 32 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الخميس، 12 أبريل 2018 12:54 م
دخول وخروج 32 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة موانئ البحر الأحمر - أرشيفي


بورسعيد - محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الخميس، عن دخول وخروج 32 سفينة الي موانئ بورسعيد خلال 24 ساعة.
 
وذكرت الهيئة الاقتصادية في بيان لها أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
 
ومن ناحية اخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و خروج سفينتين  وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظردخول 4 سفن ،كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ،ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين ، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .

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