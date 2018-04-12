"حماة الوطن" بالشرقية يحتفل مع 250 طفلا يتيما.. ويوفر جهاز 6 عرائس

الشرقية - إيمان مهنى

نظم حزب حماة الوطن بالشرقية، احتفالية كبرى بمناسبة عيد اليتيم، فى مدينة العاشر من رمضان، بإشراف الدكتور مجدى شرارة آمين الحزب بالمدينة و برعاية المهندس سامى نصرالله والدكتور محمد عبدالعال والدكتور صبحى نصر والنائب المهندس محمد الزاهد.

خلال الاحتفالية التى تضمنت فقرات فنية و كرنفالات للأطفال، تم تكريم 250 طفل من طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية العامة والأزهرية، بهدية عبارة عن كوتشى وتيشرت وجائزة مالية لكل طفل، و تسليم جهاز 6 عرائس أيتام، و اعتماد راتب شهرى ل 11 أسرة يتيمة من سكان مدينة العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور مجدى شرارة أمين الحزب بالعاشر من رمضان، خلال الحفل، على ضرورة نزول كوادر الأحزاب إلى الشارع للاحتكاك بالمواطن لمعرفة مشاكل المواطن من خلال التواجد والتلاحم المباشر معه وليس من خلال المكاتب، و أضاف المهندس سامى نصرالله أمين الاستثمار والصناعة بالحزب أن باب الحزب مفتوح للجميع وأن دور الحزب لا يقتصر على الجانب السياسى فقط بل أن من أهم أدواره الجوانب الخدمية والخيرية.