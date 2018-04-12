حفل فلكلوري لجامعة المنصورة بقلعة قايتباي بالإسكندريه

حفل فلكلوري لجامعة المنصورة بقلعة قايتباي بالإسكندريهالخميس، 12 أبريل 2018 10:45 م
قلعة قايتباي
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اختتمت اليوم الخميس فاعاليات ملتقى شباب الباحثين الدولى الاول بعنوان " التراث الحضارى ومستقبل السياحة فى مصر " الذى تنظمه كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات القبطية بمكتبة الاسكندرية والمعهد الايطالى للاثار والمركز الايطالى للترميم والاثار ، بحضور الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة.
وأقيم حفل بقلعة قايتباي بالاسكندرية، بحضور فرقة السمسمية بالمطرية، ورقصات تنورة، ورقصات فلكبورية، ورقصات السمسية، بحضور المئات من الباحثين والطلاب، وكبار قيادي وزارة التعليم العالي، لتنشيط السياحة، وتقديم الدعم للآثار المصرية.
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