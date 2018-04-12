حركة الشباب تتبنى انفجارًا أسفر عن مقتل 5 أشخاص بالصومال







(أ ش أ)

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار وقع اليوم الخميس أثناء إقامة مباراة كرة قدم بمنطقة شابيلى السفلى جنوبى الصومال إلى 5 قتلى على الأقل.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن ثمانية أشخاص أصيبوا فى الهجوم ، وأشارت الى أن حركة الشباب المتطرفة تبنت هذا الهجوم.