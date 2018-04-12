جامعة سوهاج تختتم دورى المعلومات والكشافة للمدن الجامعية







سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج حفل ختام دوري المعلومات العلمية والثقافية لطلبة وطالبات المدن الجامعية، والذي شمل أيضاً اختتام السمر الكشفي الهادف.

وأكد عزيز علي حرص الجامعة علي دعم وتبني كافة الأنشطة الطلابية بكافة أنواعها مما يساعد علي تخريج جيل من الشباب لديه قدرات ومواهب متطورة ومختلفة.

وأوضح صبري محمد ابراهيم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة أن الدوري أقيم في الفترة من 31 مارس وحتي 9 أبريل وشارك به ما يقرب من 200 مجموعة طلابية ، كل مجموعة يمثلها 3 طلاب.

من الجدير بالذكر أنه في نهاية الحفل تم توزيع الجوائز لمجموعات الطلبة والطالبات الحاصلة علي المركز المتقدمة حيث فاز بالمركز الأول مبني العارف وتكون من أحمد عاطف، عمر عبد الرحمن خالد أبو الوفا، اما المركز الثاني فكان من نصيب مبني ‘‘و‘‘ وضم الفريق نورا عزت، حسناء إبراهيم، دنيا محمد، واخيرا حصد المركز الثالث مبني ‘‘ أ ‘‘وضم أسماء ابو بكر، إيمان محمد، ولاء احمد.