جامعة السويس توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية







السويس - سيد نون

وقع الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، واللواء صفوت الديب رئيس الاكاديمية ناصر العسكرية بروتوكول تعاون اليوم الخميس بمقر الاكاديمية بالقاهرة لإعداد وتنفيذ دورات تثقيفية لتأهيل القيادات الإدارية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب فى مجالات الاستراتيجية والأمن القومى.

شهد توقيع البرتوكول اليوم، الخميس، حضور الدكتور جمال سلامة عميد كلية السياسية والاقتصاد بالجامعة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة قيادات أكاديمية ناصر العسكرية وبدأ اللقاء بعرض فيلما تسجيليا عن اﻷكاديمية والدراسة بها وكلياتها المختلفةز

وقال الدكتور سيد الشرقاوى، أن البروتوكول التعاون فى مجالات العلوم السياسية والاجتماعية وفى إدارة اﻷعمال والعلوم الإنسانى، مشيرا أن أن هذا البروتوكول يهدف إلى تسليح طلاب الجامعة بالوعى الذى يسمح بتعريفهم بمتطلبات تحقيق استقرار الدولة، والأخطار التى تحيط بها، ومتطلبات الأمن القومى المصرى والعربى.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور سيد الشرقاوى درع الجامعة إلى رئيس الأكاديمية كما اهدى رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية لرئيس الجامعة.