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تنفيذ أنشطة سياحية وترفيهية لذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد

الخميس، 12 أبريل 2018 03:34 م
تنفيذ أنشطة سياحية وترفيهية لذوى الاحتياجات الخاصة بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد ، أن المديرية تنظم مجموعة من الأنشطة الخاصة لذوي الاحتياجات من أبناء المحافظة تضم رحلة ضمن مشروع أعرف بلدك لزيارة مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 – 19 أبريل الجاري ، يشارك فيها عدد 40 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .

وقال شوقي فى بيان له أنه سيتم مشاركة المديرية بمسابقة ( معاً لتحويل الإعاقة إلى طاقة ) لذوي الاحتياجات الخاصة ، والتي تهدف إلى العمل على استغلال طاقات ذوي الاحتياجات الخاصة بما يعود بالنفع على المجتمع بأكمله ، حيث تتم فعاليات المسابقة خلال الفترة من 25/4 وحتى 5/5 /2018 بمدينة أبي قير بالأسكندرية ، حيث تشارك المحافظة بحوالى50 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة .

ومن ناحية أخري التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء مهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، وخلال اللقاء تم مناقشه آليات البدء في إجراءات التنفيذ لتعديل مسار الطريق بمنطقه النقب، و طرح طريق موط الدائري وإصلاح المطبات الهوائية والعادية بطريق الداخلة / الفرافرة، وتثبيت الكثبان الرملية الزاحفة على الطرق حيث سيتم البدء في تثبيت الكثبان بطريق باريس - الشب نظرا لخطواتها وبعد المنطقة.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم الخميس أنه  سبق وأن وجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات بتكليف أحد مكاتب الاستشارات الهندسية الكبرى التابع لجامعة عين شمس بدراسة تعديل منطقة النقب الوعرة علي طريق الخارجة – أسيوط وذلك ضمن نتائج زيارة للمحافظة والتي رافقها خلالها اللواء مهندس عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري ووفد رفيع المستوى وذلك خلال الايام الماضية .

وأضاف المحافظ على أن تعديل منطقة النقب سوف يساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة علي أرض الوادي الجديد وجذب الكثير من الاستثمارات والسياحة الخارجية الى المحافظة وكذلك يعمل على الحد من الحوادث بالمنطقة والتيسير على المترددين على الطريق .


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