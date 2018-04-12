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تنظيم الحمدين يدمر اقتصاد قطر.. الدوحة تلجأ للاستدانة للحصول على 12 مليار

الخميس، 12 أبريل 2018 08:21 م
تنظيم الحمدين يدمر اقتصاد قطر.. الدوحة تلجأ للاستدانة للحصول على 12 مليار تنظيم الحمدين


(رويترز)
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قالت مصادر لرويترز، إن قطر تطرح سندات على ثلاث شرائح بقيمة 12 مليار دولار، وهذا ما يؤكد انهيار الاقتصاد القطرى بسبب توجهاتها الداعمة للجماعات الإرهابية.

وقالت المصادر، إن السندات تتضمن شريحة 3 مليارات دولار تستحق في 2023، وشريحة 3 مليارات دولار تستحق في 2028 وشريحة 6 مليارات دولار تستحق في 2048

 


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