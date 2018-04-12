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"تعليم الشرقية" تختتم مهرجان الأنشطة لإدارة المدارس الرسمية لغات

الخميس، 12 أبريل 2018 05:47 م
"تعليم الشرقية" تختتم مهرجان الأنشطة لإدارة المدارس الرسمية لغات مهرجان الأنشطة لإدارة المدارس الرسمية لغات


الشرقية - إيمان مهنى
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اختتمت مديرية التربية والتعليم بالشرقية مهرجان الأنشطة لإدارة المدارس الرسمية لغات، الذى أقيم بمدرسة الإبراهيمية الرسمية لغات بإدارة الإبراهيمية التعليمية، بحضور عبد العزيز مرشد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، واللواء عصام أبو المجد عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد مرسى رئيس هيئة الأبنية التعليمية فرع الشرقية، والمهندس محمد سالم إبراهيم رئيس المدينة.
 
بدأ المهرجان بافتتاح معرض الأعمال الفنية لطلاب مدارس الرسمية لغات على مستوى المديرية، وتضمن أعمال فنية مميزة، حيث قدم طلاب المدارس فقرات فنية ورياضية، كل مدرسة على حدى، كما تم تكريم طلاب مدرسة يوسف عطوان الرسمية لغات الفائزين بمسابقة العباقرة على قناة القاهرة والناس، وتكريم طلاب مدرسة الشهيد أحمد وحيد الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الروبورت.

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