تعليم أسيوط تمنح طلاب مدرسة بمركز البدارى إجازة 15 يوما لإصابتهم بجديرى مائى

تعليم أسيوط تمنح طلاب مدرسة بمركز البدارى إجازة 15 يوما لإصابتهم بجديرى مائىالخميس، 12 أبريل 2018 06:44 م
جدرى-ارشيفية
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ظهرت 50 حالة مصابة بمرض الجديرى المائى بين تلاميذ مدرسة ابتدائى بمحافظة أسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وعزلهم نهائيا عن زملائهم وذويهم 15 يوما حتى التماثل للشفاء.
تلقت مديرية التربية والتعليم بأسيوط إخطاراً بوصول بلاغ من إدارة مدرسة نجع الجزيرة الابتدائية التابعة لقرية النواورة بمركز البدارى بأسيوط يفيد ظهور أعراض مرضية على عدد كبير من التلاميذ بالمرحلة الابتدائية تشبه أعرض الجديرى المائى، وتم إرسال فريق طبى من الوحدات الصحية بالمنطقة ورافقهم مسئولو التربية والتعليم وتم التأكد من إصابة 50 طالبا بالجديرى المائى وتم إعداد كشف بأسمائهم ومنحهم إجازة 15 يوما حتى يتماثلوا للشفاء ومنعا لانتشار العدوى بين زملائهم والتلاميذ الآخرين فى الفصول.
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