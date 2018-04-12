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تعرف على استعدادات مديرية أوقاف دمياط لاستقبال شهر رمضان الكريم

الخميس، 12 أبريل 2018 09:12 ص
تعرف على استعدادات مديرية أوقاف دمياط لاستقبال شهر رمضان الكريم وزير الأوقاف


دمياط - معتز الشربينى
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أعلنت مديرية أوقاف بدمياط بقيادة الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف استعدادها لاستقبال  شهر رمضان المبارك، كما أعلنت مديرية الأوقاف عدد من المحاور الرئيسية بجميع الإدارات التابعة للأوقاف لتعميمها على المساجد التابعة لها والتي تتضمن:

- إعلان  الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك  بكل المساجد وذلك بتنشيط الدعوة والدروس الدينية

- تحديد مساجد الاعتكاف بكل إدارة على أن  تكون تحت مباشرة إمام المسجد وضرورة متابعتها من المفتشين من آن لآخر لضمان انتظام العمل بها

- التأكيد على الأئمة بالقيام بصلاة التراويح كل في مسجده والعمل علي إزالة جميع المشكلات التي تعوق العمل

- تكثيف القوافل والدروس اليومية خلال شهر رمضان المبارك وذلك بعد صلاة العصر يوميا بجميع المساجد

- تحديد صلاة العيد المقترحة بكل إدارة حسب الشروط والتعليمات

-التأكيد علي الالتزام بساحات العيد المعتمدة والإشراف عليها والتأكيد علي توفير خطيب أصلي وأخر احتياطي لكل ساحة

 

كان الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف قد عقد عدة اجتماعات مع  قيادات الدعوة  بالمديرية ومديرى الإدارات، لبحث استعدادات كل إدارة لاستقبال شهر رمضان الكريم.


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