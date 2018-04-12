تحرير 359 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهما المخدرات بمطروح

تحرير 359 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهما المخدرات بمطروحالخميس، 12 أبريل 2018 07:25 م
حملات مروريه-ارشيفية
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية
وأسفرت عن ضبط 359 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و200 جنيه غرامات فورية، وضبط 3 سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة، وتمركزت الحملات المرورية فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 48 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.
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