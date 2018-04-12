video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 أبريل 2018 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 35 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 12 أبريل 2018 10:48 ص
تحرير 35 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة تموينية - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، لضبط الأسواق وأسعار السلع ومواجهة المخالفين وتأمين السلع للمواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 35  قضية متنوعة، شملت 21 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 3 قضايا عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية تقرير إنتاج خبز نقص الوزن، 2 قضية عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، حملت رقم 5066 جنح مركز تلا  لسنة 2018 ، ضد "إ.م.إ" 28 سنة، مسئول عن محل لبيع لحوم مجمدة بدائرة المركز وتم ضبط  55 كجم كبده مجمدة.

كما تم تحرير قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر، حملت رقم 5065 جنح مركز تلا  لسنة 2018 ضد " ن . ح . م " 52 سنة، مسئولة عن معمل بيع أسماك مخللة بدائرة المركز وتم ضبط 1 طن ملح طعام.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر حملت رقم 5067 جنح مركز تلا لسنة 2018 ضد "م.ع.أ" 47 سنة، مسئول عن محل منظفات صناعية بدائرة المركز وتم ضبط 1 طن سلفات ماغنسيوم، كما تم تنفيذ 8 حكم غرامات بإجمالي 550 جنيهاً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 15 طن ملح طعام مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

تموين

مخالفات




لا تفوتك
البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

البيت الأبيض: لا نستبعد حدوث اشتباك عسكرى مباشر مع موسكو فى سوريا

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مفصولون من الشرق يجهزون الصندوق الأسود لأيمن نور لفضحه أمام ممولى القناة

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

مطار القاهرة يستقبل أول رحلة طيران روسية بعد توقف عامين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

"البرلمان" يستجوب "فيس بوك".. نواب يطالبون باستدعاء ممثل الموقع الأزرق تحت قبة البرلمان ومناقشته فى إجراءات حماية بيانات المستخدمين المصريين.. ونائب يقترح تشريع جديد ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة