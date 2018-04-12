تحرير 35 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، لضبط الأسواق وأسعار السلع ومواجهة المخالفين وتأمين السلع للمواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط 35 قضية متنوعة، شملت 21 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، 4 قضايا عدم وجود شهادة صحية، 3 قضايا عدم وجود سجل تجارى، 2 قضية تقرير إنتاج خبز نقص الوزن، 2 قضية عدم مزاولة النشاط في الأوقات الرسمية .

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، حملت رقم 5066 جنح مركز تلا لسنة 2018 ، ضد "إ.م.إ" 28 سنة، مسئول عن محل لبيع لحوم مجمدة بدائرة المركز وتم ضبط 55 كجم كبده مجمدة.

كما تم تحرير قضية حيازة ملح طعام مجهولة المصدر، حملت رقم 5065 جنح مركز تلا لسنة 2018 ضد " ن . ح . م " 52 سنة، مسئولة عن معمل بيع أسماك مخللة بدائرة المركز وتم ضبط 1 طن ملح طعام.

كما تمكنت الحملة من تحرير قضية حيازة وعرض وبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر حملت رقم 5067 جنح مركز تلا لسنة 2018 ضد "م.ع.أ" 47 سنة، مسئول عن محل منظفات صناعية بدائرة المركز وتم ضبط 1 طن سلفات ماغنسيوم، كما تم تنفيذ 8 حكم غرامات بإجمالي 550 جنيهاً.