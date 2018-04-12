بعد غد ...الرئيس السودانى يترأس وفد بلاده إلى القمة العربية بالدمام







الخرطوم (أ ش أ)

يتوجه الرئيس السودانى، عمر البشير بعد غد السبت، إلى المملكة العربية السعودية، مترئسا وفد بلاده المشارك فى القمة العربية التاسعة والعشرين لجامعة الدول العربية، التى تنعقد بمدينة الدمام على مستوى الملوك ورؤساء الدول والحكومات يومى 14 و15 أبريل الجارى .

وذكرت الرئاسة السودانية، فى بيان اليوم الخميس، أن الوفد المرافق للرئيس البشير يضم كلا من الدكتور إبراهيم غندور وزير الخارجية، والفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع ، والدكتور محمد عثمان الركابى وزير المالية، وحاتم حسن بخيت وزير الدولة مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية .

يذكر أن جدول أعمال القمة يتضمن، الأمن القومى العربي، وموضوع القدس، والصراع العربى الإسرائيلى، والتطورات فى المنطقة العربية وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى مجموعة البنود الدائمة على جدول الأعمال خاصة مايتعلق بالتضامن مع لبنان ودعم السلام والتنمية فى السودان ودعم جزر القمر والصومال، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات، فضلا عن بقية البنود الدائمة على أجندة القمة العربية .

وتبحث القمة كذلك تقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك، وتقرير رئاسة القمة عن نشاطات هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات