برتوكول تعاون بين كلية الألسن بجامعة القناة والمركز القومى للترجمة







الإسماعيلية – جمال حراجى

وقعت كلية الألسن بجامعة قناة السويس بروتوكول تعاون مع المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة،يتم بمقتضاه إقامة مؤتمرات وندوات عن الترجمة ودورها في التواصل بين الثقافات والتقريب بين الشعوب، وكذلك إقامة ورش عمل لفن الترجمة لتدريب طلبه الكلية علي آليات وفن الترجمة بفروعها المختلفة، برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه .

وقام بتوقيع البرتوكول كل من الدكتور حسن رجب عميد الكلية، والدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة ، والذي عبر عن سعادته بتوقيع هذا البرتوكول، وأنه نقطه بدايه لتعاون مثمر مستقبلا لخدمه أهداف التنمية الشاملة للدولة والشركات الأجنبية العامله في إقليم خليج السويس