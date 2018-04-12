بدء المؤتمر الدولى الأول لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها فى شرم الشيخ







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

أكد اللواء هانى درى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب على أهمية الأسراع بتطوير التعليم بمختلف مراحله حتى يكون التركيز على تطوير المتعلم قبل المعلم، كما سيجرى العمل على الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب المصرى حتى تتحقق أمنياته فى مستقبل أفضل هو صانعه وهو المستفيد الأول من هذا المستقبل.

جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، الذى يعقد تحت عنوان الرياضة رسالة سلام بمدينة شرم الشيخ، وتستمر أعماله على مدى أربعة أيام ويناقش 35 بحثًا مقدمة من عدد من المشاركين فى أعمال المؤتمر، والذى تحضره وفود 12 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى مصر

وطالب وكيل لجنه التعليم علماء الرياضة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى ممارسة الرياضة، وربطها ببرامج الحفاظ على الصحة النفسية والبدنية، مضيفًا أن من شأن الرياضة خلق صلات بين الشعوب كما تسهم فى حل المشكلات بين الدول لإجماع شعوب العالم على حبها لعدد من الرياضات الشهيرة والجماهيرية.

ومن جانبه أكد الدكتور فتحى ندا نقيب المهن الرياضية على أن الإحصاءات الدولية تؤكد على انخفاض معدلات الجريمة فى المجتمعات التى تهتم بممارسة الرياضة بانتظام، كما أكدت على أن كل دولار يتم صرفه على ممارسة الرياضة يوفر 3 دولارات يتم أنفاقها على الصحة وعلاج المواطنين، لذلك علينا الاهتمام بنشر الرياضة فى مختلف ربوع مصر.