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بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين الفلسطينيين فى بحر غزة

الخميس، 12 أبريل 2018 10:43 ص
بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين الفلسطينيين فى بحر غزة البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
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استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، بنيرانها وقذائفها الصيادين الفلسطينيين فى عرض بحر مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية أن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدة قذائف صوب الصيادين ومراكبهم فى عرض بحر مدينة غزة، دون أن يسجل إصابات، واضطر الصيادون إلى تغير مواقع عملهم حفاظا على أرواحهم.

وتستهدف قوات الاحتلال قطاع الصيد الفلسطينى، من خلال استمرارها فى قتل الصيادين وحرمانهم من مصادر رزقهم واعتقالهم.

ومن ناحية أخرى قام الطيران الحربى الإسرائيلى، اليوم الخميس، بتنفيذ عدة غارات وهمية فى أجواء قطاع غزة، فيما توغلت جرافات عسكرية، بشكل محدود شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأثارت الغارات الهلع لدى المواطنين، وخلقت حالة من الإرباك، وأحدثت أضرارا مادية خاصة تهشيم زجاج النوافذ والأبواب المغلقة.

 


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