اليوم.. بدء أعمال المؤتمر الثالث لأمراض الدم وزرع النخاع بالإسكندرية







الإسكندرية- هناء أبو العز

تبدأ بعد قليل " صباح اليوم الخميس"، أعمال المؤتمر السنوى الدولى الثالث لأمراض الدم وزرع النخاع بالإسكندرية وتنظمه الجمعية المصرية لأورام الدم وزرع النخاع (ومقرها كلية الطب جامعة الإسكندرية) ويستمر لمدة يومين، ويفتتحه الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق.

وصرحت الدكتورة منال الصردى رئيس وحدة زرع النخاع بجامعة الإسكندرية وسكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يتضمن القاء بعض المحاضرات حول الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الدم وزرع النخاع يشارك فيها أساتذة وعلماء من أسبانيا وايطاليا والدنمارك كما يتضمن عرض ومناقشة بعض الحالات الإكلينيكية الصعبة، ويشارك فيه نخبة متميزة من أساتذة وعلماء أمراض الدم من جميع الجامعات المصرية، ويعقد على هامش المؤتمر ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على عمليات زرع النخاع بمشاركة أساتذة وخبراء زرع النخاع بمصر لنقل خبراتهم وإعداد كوادر جديدة من الأطباء فى هذا التخصص الطبى الهام.